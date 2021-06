Rapinano la gioielleria a Saronno e perdono la refurtiva durante la fuga

Rapinano la gioielleria e, inseguiti dal proprietario, perdono la refurtiva durante la fuga. È accaduto intorno alle 17 a Saronno, in via San Cristoforo, quando i malviventi sono entrati nel negozio. Sono poi fuggiti, ma sono stati inseguiti dallo stesso proprietario, perdendo così quello che erano riusciti a portare via.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma sicuramente il fatto ha attirato l’attenzione delle molte persone che in quel momento stavano camminando per il centro città. Su quanto accaduto stanno indagando sia i Carabinieri che che la polizia locale.