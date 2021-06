Regione stanzia due milioni di euro a tutela della biodiversità

Salvaguardia della biodiversità, connessioni ecologiche e rinaturalizzazione: la Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha approvato lo stanziamento di 2 milioni in tre anni (2021 – 300.000 euro; 2022- 850.000 e 2023 – 850.000) a Ersaf per la realizzazione di interventi in aree del demanio regionale di proprietà e nei ‘Siti Natura 2000’ in gestione.

VALORIZZARE CAPITALE NATURALE LOMBARDO – “Si tratta di interventi a tutela della biodiversità – spiega Raffaele Cattaneo – in attuazione della Legge regionale per il rilancio economico. Il nostro obiettivo è valorizzare il capitale naturale lombardo e salvaguardare la biodiversità dei nostri territori. Ciò mediante l’aggiornamento del piano di attività dell’Ente per i servizi all’agricoltura e alle foreste (Ersaf) e il ‘prospetto di raccordo 2021/2023’ delle misure di conservazione previste nel quadro di azioni prioritarie dei nostri Piani di assestamento forestale (Paf)”.

LE PRIORITÀ DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PIANO – Gli interventi saranno effettuati nelle aree boschive di proprietà regionale in gestione ad Ersaf, in coerenza con il Quadro delle azioni prioritarie Paf (https://bit.ly/3hh7JHD) per le aree di Rete Natura 2000, così da incrementare le connessioni ecologiche e la biodiversità.

“La nostra azione – aggiunge l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia – fa particolare riferimento al ripristino di specie e al rafforzamento delle connessioni verdi negli habitat più compromessi. Come pure agli interventi volti a migliorare la fruizione dei siti. Ed infine ad azioni specifiche per migliorare lo stato di conservazione”.

REGIONE: TUTTI GLI OBIETTIVI – Di seguito sono indicati gli obiettivi che persegue l’intervento approvato: - contribuire all’attuazione delle Strategie della biodiversità europea e regionale e della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;

– concorrere alla realizzazione del Programma regionale di sviluppo;

– attuare il Quadro di azioni prioritarie Paf 2021-2027, approvato il 21 settembre 2020;

– investire sul capitale naturale del demanio regionale, dei siti Natura 2000 gestiti da Ersaf e del Parco dello Stelvio, oltre che sugli hotspot di biodiversità agricola nelle aziende in gestione all’Ente;

– contribuire all’incremento della resilienza degli ecosistemi del demanio regionale e dei siti Natura 2000;

– cooperare allo sviluppo di azioni per la produzione dei servizi ecosistemici nelle aree Natura 2000;

– aiutare lo sviluppo socio-economico dei territori regionali interessati dagli interventi, anche attraverso l’impiego di maestranze locali e il coinvolgimento di consorzi forestali, imprese boschive e agricole;

– dare attuazione alla Carta delle foreste di Lombardia, firmata il 28 novembre 2019.