Rescaldina, il comune cerca volontari per monitorare gli odori molesti

Nuovo monitoraggio contro le molestie olfattive a Rescaldina. Piazza Chiesa, insieme ai comuni di Mozzate e Gorla Maggiore, cerca volontari maggiorenni per raccogliere segnalazioni relative agli episodi di disturbo odorigeno in alcune aree dei tre territori nei mesi di luglio, agosto e settembre.

«Il monitoraggio sarà svolto in collaborazione con l’ARPA, tramite l’invio di segnalazioni telematiche, garantendo la privacy dei cittadini e con l’ausilio e la collaborazione dei tecnici comunali – spiega l’amministrazione comunale -. L’area di Rescaldina interessata dal monitoraggio è la zona della frazione Rescalda, già oggetto di ripetute segnalazioni». Chi volesse partecipare, dovrà comunicare la propria disponibilità all’ufficio protocollo del comune via mail (protocollo@comune.rescaldina.mi.it) o direttamente allo sportello, utilizzando un modulo ad hoc, entro domenica 20 giugno. Alla raccolta delle adesioni seguirà un momento formativo dedicato alla spiegazione delle modalità con cui sarà effettuato il monitoraggio.

Una prima svolta nella ricerca delle cause degli odori molesti che non danno tregua a Rescaldina e ai suoi cittadini, “colpendo” soprattutto la frazione di Rescalda, era arrivata la scorsa estate, quando dopo mesi di segnalazioni da parte degli abitanti e dopo i controlli effettuati dalla Polizia Locale erano state individuate tre aziende – due con sede in paese e una con sede a Gorla Maggiore – come fonti potenziali delle molestie olfattive. Le tre attività produttive, alle quali era stato comunicato l’avvio del procedimento, erano state segnalate dalla Polizia Locale ad ARPA Lombardia, ad ATS Milano Città Metropolitana e ATS Insubria e alla direzione generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia ed era stato chiesto agli organi preposti di provvedere al controllo delle autorizzazioni di emissioni possedute. Per cercare di risolvere il problema delle “puzze” a Rescalda è stato inoltre istituito un tavolo tecnico con i comuni di Mozzate (capofila) e Gorla Maggiore.

Per le molestie segnalate in altri punti del paese, invece, «gli uffici hanno effettuato e stanno tuttora procedendo con i controlli alle autorizzazioni e i sopralluoghi – spiega l’assessore alla sostenibilità ambientale Elena Terraneo -. Valuteremo dopo l’estate se istituire un secondo tavolo tecnico con Arpa e altri comuni contermini per le altre molestie sul territorio».