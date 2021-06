Riaperta e inaugurata l’antica scaletta di Cuasso al Monte restaurata dalla Pro loco

E’ stata inaugurata domenica mattina la nuova scaletta nella frazione Borgnana di Cuasso al Monte, che la Pro loco di Cuasso ha restaurato con un grande lavoro dei volontari.

Galleria fotografica Cuasso - Scaletta di Borgnana 4 di 12

I lavori, iniziati al fine di aprile, hanno visto i volontari della Pro loco trasformarsi in muratori, geometri e scalpellini che per quasi due mesi, hanno lavorato in gruppo per sistemare il caratteristico angolo di Borgnana.

La scala è stata completamente demolita e ricostruita, con la posa di alzate in pietra di Luserna e pedate in porfido rosa di Cuasso.

Domenica il sindaco il sindaco Franco Ziliani ha tagliato il nastro e ha riaperto ufficialmente la breve scala, tra gli applausi dei residenti e dei volontari che hanno lavorato all’opera.

La scaletta di Borgnana prima dell’intervento della Pro loco