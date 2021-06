Riaprono le piscine alle Betulle con la nuova gestione “Forus“

Il 5 maggio scorso la società P.RI.M.E. ssd arl, riconducibile alla società spagnola Forus Deporte y Ocio S.I., ha formalizzato l’affitto del ramo d’azienda relativo alla convenzione per l’affidamento in concessione della gestione del centro sportivo comunale “le Betulle”, con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione nonché con oneri di progettazione – repertorio comunale n.3273 – che avrà durata 14 anni.

Dunque la notizia della riapertura era stata annunciata e il centro sportivodi Luino – che si chiamerà “Forus“ – che tornerà ad accogliere il pubblico a partire dalle ore 09.00 di lunedì 28 giugno, mentre da domani, mercoledì 23, sarà attivo l’infopoint presso la segreteria della struttura, come fa sapere l’azienda in una nota.

Dalla settimana prossima dunque al campo da basket e ai campi da tennis, già operativi da qualche settimana, si aggiungerà anche la piena disponibilità per l’uso della piscina al coperto e della palestra presenti all’interno dell’impianto. Sempre da domani, presso l’impianto, saranno raccolte le adesioni per le iscrizioni ai corsi di nuoto collettivi e individuali, ai corsi di fitness in acqua e al camp estivo che prenderanno il via il 5 luglio.

Forus è un’azienda spagnola del settore nata nel 2010 e che si dedica alla costruzione e gestione d’impianti sportivi che tramite la sua controllata italiana Prime Srl opera in Italia. Il presidente è il dott. Ignacio Triana e «l’obiettivo del gruppo è quello di promuovere lo sport e le abitudini di vita sane tra la popolazione. Vasta è la gamma di attività sportive e ricreative offerte e rivolte a tutte le fasce d’età. In Spagna e Portogallo, l’azienda gestisce 34 centri sportivi con più di 250.000 utenti, 2500 dipendenti e 400000 m2 di strutture. In Italia l’avventura di Forus è partita con la gestione di ben 18 impianti che renderanno fin da subito il gruppo uno dei più grandi operanti in Italia».

Questi gli orari del centro Forus di Luino a partire da lunedì 28 giugno 2021

SEGRETERIA

Lun-ven: 9.30-19.15

Sab: 9-16.30

Dom: 9-12

PALESTRA

Lun-gio: 9-20

Ven: 9-17

Sab: 9-13

Dom: chiuso

NUOTO LIBERO

Lun-ven: 9-20

Sab: 9-17

Dom: 9-12.30