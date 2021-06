Pochi i ricoverati per Covid all’Asst Valle Olona che programma di liberare gli ospedali di Saronno e Gallarate

Ventitré pazienti Covid. L’Asst Valle Olona si avvia a chiudere definitivamente questa lunga e complessa ondata pandemica iniziata lo scorso ottobre e che ha avuto un ulteriore picco a febbraio. Anche questa settimana, non si registrano persone positive al tampone in attesa in pronto soccorso.

I degenti sono suddivisi, al momento, nei tre presidi, ma, entro fine mese, si pensa di accentrarli al Circolo di Busto dove oggi ce ne sono 11 tra reparto Covid e malattie infettive, di cui 2 con la Cpap, a Gallarate 7 ( con 2 assistiti con la Cpap) e a Saronno 5. Tutti sono ricoverati nei reparti dedicati alla patologia provocata dal SarsCoV2CoV2 ma non in terapia intensiva ormai “free” dalla scorsa settimana.

Afferma il Direttore medico dell’Ospedale di Busto Arsizio, dottoressa Adelina Salzillo: «Prosegue il trend positivo di discesa dei ricoveri per Coronavirus, speriamo entro fine mese di poter chiudere le degenze Covid negli Ospedali di Gallarate e Saronno e concentrare la degenza sul Presidio di Busto Arsizio, Hub per questa patologia. Naturalmente per la sicurezza di operatori e pazienti verranno mantenuti nei Pronto Soccorso aziendali percorsi e aree di valutazione dedicate per i soggetti con sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19».