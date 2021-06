Rifiutano l’identificazione e aggrediscono i poliziotti a Varese: due arresti

Nella serata di sabato, in via Como, la Polizia di Stato di Varese ha arrestato due ventenni nel corso di un intervento di controllo del territorio all’esito del quale uno dei poliziotti è rimasto lievemente ferito.

Gli agenti delle Volanti, durante il servizio di pattugliamento delle zone limitrofe alle stazioni, si sono imbattuti in due ragazzi, rispettivamente un italiano e un tunisino, intenti ad assumere sostanze alcoliche nonostante il forte stato di alterazione nel quale evidentemente già versassero.

I due giovani, entrambi già noti e protagonisti di altri episodi di aggressioni e disordini in città, hanno mal tollerato il controllo delle divise reagendo da subito in malo modo, prima con insulti e sputi, e poi passando alle vie di fatto.

A fatica gli agenti sono riusciti a contenere l’irruenza dei due e ragazzi ricorrendo all’uso delle manette di sicurezza. Nel corso della colluttazione uno dei poliziotti ha riportato lievi lesioni ed è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Una volta in Questura, i due soggetti sono stati arrestati per i reati di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale e, al termine dell’udienza di convalida uno di loro è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre per l’altro il giudice ha disposto l’obbligo di firma.