Riforma della sanità lombarda: confronto tra il prof Galli, il pro rettore Zuccotti e i politici Monti e Astuti

Come cambierà il sistema sociosanitario lombardo? Dopo 15 mesi di emergenza sanitaria che ha scoperto alcune criticità legate alla rete ospedaliera e al sistema territoriale, Regione ha avviato una ricognizione dello stato dell’arte per capire come cambiare e migliorare i punti deboli.

Sarà proprio la riforma della Legge 23 a tenere bando venerdì prossimo, 25 giugno, dalle ore 21, all’interno della consueta Festa dell’Unità della Schiranna.

Il tema sarà affrontato da Emanuele Monti, Presidente della Commissione sanità e politiche sociali della Regione, Samuele Astuti consigliere del Partito democratico e membro della commissione sanità oltre a Massimo Galli, Professore ordinario malattie infettive ospedale Luigi Sacco di Milano e a Gian Vincenzo Zuccotti, Prorettore alla sanità e Preside della facoltà di medicina dell’Università degli Studi di Milano.

L’incontro si pone l’obiettivo di coinvolgere in un ampio dibattito sia i rappresentanti delle istituzioni, sia autorevoli esponenti del mondo sociosanitario lombardo per offrire una visione complessiva su un tema centrale come quello sanitario, la cui importanza è stata resa ancor più evidente dalla pandemia da Covid-19.

L’incontro si svolgerà nell’area feste della Schiranna in via Vigevano 26 a Varese