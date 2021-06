“Riparate i buchi nelle strade, per rendere Varese più inclusiva”

Un nostro giovane lettore ci segnala una grossa buca sul marciapiedi (nella foto), vicino alla struttura dove lavora, in via Sette Termini a San Fermo, ma pone una domanda che allarga la questione della manutenzione delle strade ad una riflessione più ampia.

«Vi sembra normale che andando a fare una passeggiata con un ragazzo della struttura dove lavoro, io rischi di far ribaltare la carrozzina a causa di questo cratere? – scrive Fabrizio – Trovo che sia un problema particolarmente serio e importante per l’intera comunità. Io lavoro in una struttura residenziale per disabili intellettivi e relazionali, ma il problema non è relativo solo alle persone che hanno una disabilità, perché se ci pensiamo la disabilità è di tutti, e il problema delle buche nelle strade riguarda chiunque, dalla mamma con il passeggino a uno qualunque di noi che per un incidente o una malattia deve usare le stampelle, gli anziani. Credo che risolvere questo problema sia indispensabile per rendere Varese una città più inclusiva».