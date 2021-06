Riparte la musica dal vivo, a Luvinate una serata di emozioni

Una bella serata sotto le stelle per Luvinate che nella sera di giovedì 3 giugno ha riparte finalmente la musica dal vivo e con il pubblico in presenza. Nel Chiostro del Golf Club Varese, infatti, è andata in scena una grande serata della stagione concertistica del Comune di Luvinate.

Di rilievo anche l’appuntamento artistico: il “MusicArte festival”, giunto alle tredicesima edizione con l’orchestra MusicArte e il suo direttore Roberto Scordia, realtà conosciuta ed apprezzata soprattutto nel nostro territorio. Ospiti d’onore, molto apprezzati dal pubblico, gli “Auriga Teatro”, trio di artisti da strada famosi per il loro genio creativo che hanno animato il concerto con la loro personalità e i loro interventi coinvolgendo musicisti e pubblico in uno spettacolo all’insegna del sorriso e delle sorprese.