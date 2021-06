“Ripartire insieme”, Cna Varese verso il rinnovo dei vertici

Si terrà sabato 26 giugno nella sede Cna Varese di via Bonini 1, “Ripartire insieme” l’assemblea elettiva di Cna, che rinnoverà il suoi organismi dirigenti, il consiglio territoriale, la presidenza e presidente. Si svolgerà in forma mista: parte in presenza e parte in streaming. «Per tutti noi questa tornata assembleare, che cade in una fase delicatissima di superamento di una crisi sanitaria, economica e sociale di dimensione mai viste dal dopoguerra, sintetizzata efficacemente nell’invito a ripartire tutti assieme che ne riassume lo spirito, rappresenta molto di più di un burocratico avvenimento associativo. Vuole essere la ricerca dell’alba dentro il buio della pandemia – dice Luca Mambretti (foto), presidente Cna uscente – Sono passati quasi cinque anni da quando la Cna di Varese ha ricordato e festeggiato i suoi primi cinquant’anni. E se il mondo intorno era cambiato profondamente in mezzo secolo, da questi ultimi cinque ne esce stravolto, preoccupato ma orgoglioso di esserci e, forse per la prima volta da tanto tempo, con qualche ragionevole motivo per credere in un Paese e in un futuro migliori».

La parte di assemblea dedicata agli associati avrà inizio alle 10.30: dopo il saluto del presidente di Cna Nazionale, Daniele Vaccarino, ci sarà la relazione del presidente di Cna Lombardia Daniele Parolo e del presidente uscente di Cna Varese Luca Mambretti. Subito dopo si aprirà la fase elettorale dell’assemblea: in essa verranno nominati i componenti del Consiglio e i delegati all’assemblea di Cna Nazionale e di Cna Lombardia. La seconda parte della fase elettorale sarà quella dedicata al consiglio, che eleggerà la presidenza e il presidente di Cna Varese, oltre il revisore unico e il collegio dei garanti.