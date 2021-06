Ripresi i lavori per la costruzione del ponte provvisorio tra Romagnano e Gattinara

E’ ripresa la costruzione sul fiume Sesia del ponte provvisorio tra Romagnano e Gattinara. La struttura era crollata a causa degli effetti della violenta ondata di maltempo che aveva colpito la zona nello scorso ottobre.

“L’opera di persuasione e di sensibilizzazione della Regione Piemonte – si legge nella nota della regione – ha incontrato nella direzione di Anas Piemonte un interlocutore serio che, pur tra mille difficoltà burocratiche e di cantiere, ha dimostrato attenzione alla ricostruzione del ponte crollato a causa del maltempo dell’ottobre scorso”.

“Pur non essendo una responsabilità diretta della Regione siamo intervenuti per fare in modo che venisse superato questo ulteriore disagio creato ai cittadini e alle aziende”, affermano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alle Opere pubbliche Marco Gabusi, che chiedono ad Anas “di continuare a monitorare l’opera e di sollecitare l’azienda affinché il tempo perso possa essere recuperato nei prossimi mesi, periodo in cui ci aspettiamo che non vi siano tempi morti né festività che possano bloccare i lavori anche per un solo giorno”.

Diverse le criticità incontrate nella prima fase del cantiere: quelle tecniche, del tutto imprevedibili e dovute all’alta concentrazione di ferrite riscontrata nel corso della bonifica bellica, hanno differito l’attività e comportato un’autorizzazione del Genio militare arrivata solo la settimana scorsa; quelle con la prima impresa incaricata della bonifica bellica, che non si è dimostrata all’altezza di una situazione così delicata, tanto da essere sostituita in corsa per ridurre la dilazione della tempistica.