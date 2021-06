Riscatto e orgoglio, il Varese va a Saluzzo con grandi motivazioni

Dopo la vittoria di Sanremo, che ha portato l’aritmetica salvezza, il Città di Varese tornerà in campo a 10 giorni di distanza per affrontare la trasferta di Saluzzo. Fischio d’inizio, per la gara valida per la giornata numero 35 del Girone A di Serie D, domenica 6 giugno alle ore 15.00.

I ragazzi di mister Ezio Rossi nelle ultime uscite hanno dimostrato di valere posizioni ben più alte di quelle per la salvezza che hanno occupato per tutto il campionato e in terra piemontesi vorranno confermare le ottime prestazioni. Contro ci sarà un avversario che, al contrario, non è ancora certo della salvezza e dovrà lottare ancora per certificare la permanenza in categoria, ma che ha un vantaggio di 7 punti sulla penultima posizione.

Le motivazioni di questa gara le spiega bene mister Ezio Rossi: «Vogliamo dimostrare la nostra serietà nel lavoro anche in queste ultime 4 partite di campionato. Il Saluzzo deve ancora giocarsi il campionato e quindi avrà motivazioni superiori, ma con la serenità di questo periodo vigliamo dimostrare di saper giocare un buon calcio».

Anche in questa occasione non mancheranno gli assenti in casa biancorossa: «Abbiamo avuto la rosa al completo per tre giorni – spiega l’allenatore -, ma dopo è seguita una strage: sono fuori Petito, Nicastri, Polo, Disabato; in più Ebagua non si è allenato mentre sono squalificati Siaulys e Otelè. Porteremo Esposito, un 2004, e il portiere Fall, 2005».

Nella gara di andata al “Franco Ossola”, il pareggio del Saluzzo a tempo scaduto fu un duro colpo da digerire per il Varese, come ammette mister Rossi: «Contro la Sanremese volevamo far vedere che era l’unica partita che abbiamo sbagliato, contro il Saluzzo invece vogliamo riprenderci i due punti che non abbiamo conquistato all’andata. Giocheremo contro una squadra che si chiude, cerca di ripartire e spesso usa attaccanti veloci. Si adattano all’avversario e mi aspetto una partita simile a quella dell’andata ma noi dovremo essere più cinici».

DIRETTAVN – Vi racconteremo la gara azione per azione tramite il nostro liveblog (QUI LA DIRETTA), che è già aperto con tutto il prepartita. Potrete prendere parte alla nostra diretta commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.