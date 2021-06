Ritiro ingombranti a domicilio a Fagnano Olona, al via il servizio di Agesp

Da lunedì 21 giugno, nel territorio del Comune di Fagnano Olona sarà attivato da Agesp, in accordo con l’Amministrazione comunale, il nuovo servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio. Una risposta anche al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle aree boschive attorno alla cittadina.

In riscontro alle richieste pervenute da parte della cittadinanza e sulla scorta delle modalità già operative da

anni con successo a Busto Arsizio, la società effettuerà, quindi, la gestione di questa attività alla quale i cittadini potranno fare ricorso in caso di necessità come di seguito indicato nel dettaglio:

• Invio di una richiesta all’indirizzo e-mail igiene.ambientale@agesp.it (in caso di impossibilità all’invio di e-mail, telefonare al numero verde 800.178.973, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00) per il servizio di ritiro ingombranti (rifiuti domestici con almeno una dimensione superiore, come ordine di grandezza, ai 50 cm per lato, come ad esempio divani, armadi etc.) lasciando i propri recapiti per essere ricontattati ed eventuali foto/descrizione del materiale da conferire;

• esecuzione preventiva del pagamento del servizio tramite bonifico bancario su BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT98L0306922800100000010812; il costo del servizio è di € 10,42 al mc di volume fino

ad un massimo di 7 mc; oppure di € 83,00 per il carico completo;

• definizione di un appuntamento per il ritiro dei rifiuti presso la propria abitazione che avverrà massimo entro 7 giorni lavorativi dal pagamento del servizio;

• esposizione dei rifiuti ingombranti sul piano strada in corrispondenza del proprio numero civico il giorno stabilito; il prelievo sarà effettuato da parte del personale di AGESP S.p.A. nella fascia oraria concordata. Si ricorda che il personale operativo di AGESP S.p.A. che effettua il servizio non è autorizzato ad entrare

nella proprietà privala, né a ritirare denaro.