Arriva l’estate alla Schiranna. Da sabato apriranno infatti le piscine del Lido di Varese.

L’annuncio è stato dato dai Canottieri Varese con un post sui social:

Da sabato 5 giugno riaprono le piscine del Lido della Schiranna!

Come lo scorso anno viste le norme in vigore e per garantire la sicurezza di tutti gli ingressi saranno contingentati, fortemente consigliata la prenotazione.