I saggi delle scuole di Teatro Oplà al Grassi: una ventata di bellezza e socialità

Lo scorso weekend tra le giornate di venerdì 11 e domenica 13 giugno, alla vigilia della zona bianca, gli allievi delle scuole di teatro di Oplà di Tradate e Besnate sono tornati in scena dopo due anni di lontananza dal palco.

Il Comune di Tradate ha patrocinato i saggi permettendo l’utilizzo del Teatro Paolo Grassi di Tradate.

Sette gruppi dai bambini, ai ragazzi medie, alle superiori, fino agli adulti hanno portato in scena spettacoli teatrali, tornando a respirare le assi del palcoscenico ed a percepire l’adrenalina che solo le performance dal vivo sanno dare.

Dopo un anno a singhiozzo tra lezioni di teatro a distanza e in presenza, nessun docente o allievo Oplà si è dato pervinto e questo ha permesso di portare il weekend scorso a teatro degli spettacoli in assoluta sicurezza (attori con mascherina e pubblico ristretto per ogni replica).

Il teatro ha visto in tre giorni più di 40 allievi esibirsi e passare tra il pubblico più di 250 persone: Per tre giorni si è respirata una ventata di ritorno alla normalità, socialità e bellezza. Insomma si è tornati ad essere comunità”, scrivono con orgoglio gli attori di Oplà.

L’associazione coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Tradate per il patrocinio, ma soprattutto gli allievi che non hanno mai smesso di credere nel teatro e nella bellezza.

Da settembre ripartiranno i corsi e Oplà non vede l’ora di accogliere nuovi allievi.

Per maggiori informazioni: info@oplateatro.it oppure www.oplateatro.it.