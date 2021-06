“Salviamo gli alberi di piazza Mazzini”: a Tradate incontro pubblico con il Comitato e l’agronomo Daniele Zanzi

Si terrà domani, giovedì 1° luglio, alle 21 nella piazzetta Mandela di Tradate (di fianco al Municipio) un incontro pubblico promosso dal Comitato per la difesa degli alberi di piazza Mazzini, a cui parteciperà anche l’agronomo Daniele Zanzi, esperto di alberi riconosciuto a livello internazionale.

«Il progetto di rifacimento di Piazza Mazzini a Tradate prevede l’abbattimento di quasi tutti gli alberi della piazza – spiega il Comitato – Esprimiamo la nostra contrarietà a qualsiasi ipotesi di abbattimento di questi alberi di grandi dimensioni, alcuni secolari, che costituiscono l’unico polmone verde nel centro città. Alberi che ci hanno donato il loro ossigeno e che hanno visto crescere alla loro ombra generazioni di cittadini tradatesi. Non permettiamo che vengano abbattuti gli alberi della piazza, simbolo aggregante della nostra comunità, Serve un cambiamento culturale che veda al centro la vita in ogni sua forma: gli alberi sono individui vivi e in quanto tali vanno rispettati e tutelati.».

Il Comitato di cittadini che si è mobilitato intorno all’ipotesi di abbattimento in queste settimane ha raccolto oltre 2.000 firme cartacee e online, ha scritto ripetutamente al sindaco, e ha coinvolto Daniele Zanzi che darà gratuitamente la sua consulenza per tutelare il patrimonio arboreo della piazza: «Durante i nostri banchetti di informazione e raccolta firme contro il taglio degli alberi, abbiamo raccolto una grande sensibilità e interesse da parte delle persone: è ora che chi amministra ne tenga conto – aggiungono i referenti del Comitato – Chiediamo, insieme alle oltre 2000 persone, unite da un interesse comune e in difesa di un bene pubblico che hanno firmato la nostra petizione, che il progetto venga rivisto salvaguardando gli alberi esistenti».

Il Comitato ha anche aperto un sito dove vengono pubblicati gli aggiornamenti sulla battaglia in difesa degli alberi e una pagina Facebook