I sapori d’Italia per far rifiorire la Città Giardino nel primo weekend d’estate

Arriva l’estate e, nel primo weekend dopo il solstizio, la Città Giardino rifiorisce di vita nel suo centro storico, tra Piazza della Repubblica, Monte Frappa e via Marconi.

Non solo il mercato, spostato lo scorso aprile in Piazza Repubblica, nel centro storico di Varese a partire da ieri, venerdì 25 giugno, tra via Marconi e Piazza Marsala sono arrivate (fino a domani, ndr) anche le bancherelle dell’artigianato e dei sapori provenienti da ogni angolo dello Stivale, dall’Abruzzo alla Sicilia, con golosità pronte a soddisfare i palati di varesini, varesotti e turisti tra cannoli, arancini, salumi, liquori, confetture e dolcetti.

«Per ora sono stati due giorni molti positivi per chi come noi in inverno è rimasto bloccato per mese dalla pandemia che impediva questo tipo di manifestazioni – ci raccontano alcuni degli operatori del settore -. C’è stata tanta gente tra le vie del Centro, ma da questo punto di vista devo dire che venire a Varese è sempre una garanzia».

Un piccolo ritorno alla normalità, anche se ancora con l’obbligo delle mascherine all’aperto, senza far mancare ai più piccoli palloncini a forma di qualche cucciolo, mentre tra le vie e le bancarelle riecheggiano le note di Fly me to the Moon, canzone resa immortale da Frank Sinistra e che oggi simboleggia quella voglia di rincominciare, passo dopo passo, un periodo nuovo dopo l’emergenza sanitaria, che ancora non abbiamo del tutto lasciato alle spalle.