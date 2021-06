Sarà domenica 13 giugno la festa delle oasi Lipu: il programma alla Palude Brabbia

La Festa delle Oasi LIPU si tiene ogni anno per ricordare quanto sia bella e gratificante la natura intorno a noi e quanto sia importante preservarla. Lipu Varese propone una giornata ricca di iniziative per tutte le età, occasione per scoprire la bellezza delle aree umide e per divertirsi.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

BIOBLITZ:

h. 9.30 – Visita guidata alla scoperta di LIBELLULE E DAMIGELLE accompagnati da un esperto. Diventa un esploratore della Biodiversità per un giorno! Osserva, fotografa, confrontati con i naturalisti e registra le tue osservazioni sulla piattaforma Inaturalist (scarica l’app!). Visita guidata a tema LIBELLULE E DAMIGELLE sui sentieri della riserva per osservare le abili cacciatrici degli stagni, dalle più delicate damigelle alle sfavillanti libellule, accompagnati da un esperto in censimenti e classificazione delle specie che osserveremo.

VISITE GUIDATE sui sentieri dell’oasi: due turni h 15.00 e h 16.30

Passeggiate tra i verdi sentieri accessibili al pubblico della nostra oasi con i nostri volontari che vi faranno da guida, sempre pronti a rispondere a tutte le vostre curiosità!

h 15.30: “Erbacce in cucina”: passeggiata alla ricerca di erbe commestibili accompagnati da Rosella

Per tutto il pomeriggio: binocoli e spotting scope Zeiss e Meopta, con Piergiovanni Salimbeni, direttore della rivista on-line Binomania.it che sarà presente con un piccolo stand espositivo colmo di binocoli e spotting scope Zeiss e Meopta. I partecipanti potranno ammirare le bellezze della Riserva Naturale con i migliori strumenti ottici presenti sul mercato. Inoltre, sempe per tutto il pomeriggio, mostra di disegni di Albachiara Rinaldi e incisioni naturalistiche di Claudia Casaletti, cassette nido e mangiatoie: come realizzarle e utilizzarle, stand con prodotti dell’azienda apistica “L’ape e la spiga” di Biandronno.

ATTIVITA’ PER BAMBINI 7-12 ANNI:

“VITA SOTT’ACQUA”: Due turni alle h. 15.00 e h. 16.30

Un laboratorio da veri esploratori, dove i bambini si potranno dilettare nel riconoscere gli abitanti del nostro mondo acquatico. Tra anfibi, macroinvertebrati e libellule, ne vedremo delle belle!

“IL MONDO SEGRETO DELLE API”: Due turni alle h 15.00 e h 16.30

Sfida tra famiglie: sapete riconoscere un’ape da una vespa? Come sopravvivono le api in inverno? Quanto vive un’ape regina? Diverse attività all’insegna della vita di un alveare accompagnati da un esperto apicoltore, tra assaggi di miele e giochi di abilità e conoscenza.

Informazioni e Prenotazioni: www.lipupaludebrabbia.it

In caso di maltempo l’evento è annullato.