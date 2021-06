Chi sarà l’allenatore dei Mastini? Gli indizi portano a Tom Barrasso

Americano degli Stati Uniti d’America. Ex portiere. Due volte vincitore – da giocatore – della mitica Stanley Cup, il trofeo che viene assegnato alla squadra campione della NHL.

Se mettiamo in fila gli indizi diffusi in questi giorni dal profilo Facebook dei Mastini Varese, possiamo provare a indovinare il nome del prossimo allenatore giallonero, colui che sostituirà Claude Devèze sulla panchina della squadra di hockey su ghiaccio cittadina. (foto Sheffield Steelers)

E gli indizi si trasformano in un nome e in un cognome che profumano di leggenda per questo sport: Tom Barrasso. Il quale ha già alle spalle una solida e vincente esperienza in Italia, visto che ha diretto sia la Valpe sia l’Asiago: con i piemontesi ha sollevato una Coppa Italia, con i veneti addirittura una Alps.

Barrasso, dicevamo, è davvero un personaggio con una grande storia sportiva alle spalle: nato a Boston, classe 1965, ha esordito in NHL a soli diciotto anni con i Buffalo Sabres e lo ha fatto con il botto, visto che è stato subito nominato rookie dell’anno e miglior portiere con il Vezina Trophy. La sua militanza più importante però è stata quella con i Pittsburgh Penguins con i quali ha giocato tra il 1988 e il 2000 vincendo per due volte consecutive il campionato NHL nel 1991 e nel 1992.

E alla sua mirabolante collezione di premi ha aggiunto anche una medaglia alle Olimpiadi, l’argento conquistato nel 2002 a Salt Lake City con la nazionale USA (3-2 in finale a favore del Canada).

Da allenatore Barrasso ha lavorato diversi anni nei Carolina Hurricanes (da tecnico dei portieri e da assistant coach) per poi intraprendere alcune esperienze europee con il Metallurg Magnitogorsk, lo Slovan Bratislava, la Valpe, l’Asiago e gli Sheffield Steelers in Gran Bretagna. La prossima tappa sarà quindi Varese?