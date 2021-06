Sarà Niccolò Taroni il prossimo allenatore dell’Fbc Saronno in Promozione? Lo ha scritto per primo il giornalista sportivo Paolo Zerbi sul suo sito specializzato e tutte le strade sembrano portare al giovanissimo allenatore, classe 1993, ex calciatore di Fenegrò, Ardor Lazzate e Seregno, vice di Roberto Bonazzi sulla panchina dell’Ardor Lazzate nell’ultima stagione.

L’indiscrezione arriva da un’intervista rilasciata a Radio Orizzonti dal presidente del team saronnese Simone Sartori, il quale ha confermato il divorzio da Giampaolo Chiodini e ha lanciato il sasso parlando del nuovo profilo che dovrà guidare i biancozzurri nel campionato di Promozione, raggiunto grazie all’acquisizione del titolo del Gorla Maggiore: “Sarà un allenatore giovane, al momento ancora impegnato con una squadra brianzola. E proprio perché al momento ancora tesserato, non penso sia giusto dare il nome adesso”, ha detto Sartori e radiomercato, oltre che l’informatissimo Paolo Zerbi, indicano proprio in Taroni il profilo tracciato.

Nella foto di Andrea Elli del 2015, una sfida di Eccellenza quando Taroni giocava nell’Ardor Lazzate (nella foto marcato dall’allora saronnese Paolo Balzaretti)