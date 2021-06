Accoltella il rivale in amore a Rho e scappa, trovato dai Carabinieri a Legnano

È stato rintracciato dai Carabinieri all’Ospedale di Legnano e denunciato a piede libero il 17enne di origini albanesi che ieri ha aggredito un coetaneo davanti alla stazione di Rho ferendolo con un coltello.

I Carabinieri erano intervenuti in piazza Libertà a Rho nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 9 giugno, dopo aver ricevuto una segnalazione relativa ad un’aggressione ad un ragazzo da parte di alcuni coetanei. La lite, nata dalla frequentazione sentimentale tra il ragazzo ferito e la ex fidanzata del 17enne fermato qualche ora dopo dai militari, era rapidamente degenerata, tanto che erano dovuti intervenire i soccorritori della Misericordia di Arese che avevano poi trasportato il giovane, con un taglio al fianco sinistro e con ferite alla mano destra e alla schiena, in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale di Garbagnate. Da lì il 17enne era stato dimesso in serata con prognosi di lesioni lievi, ma intanto erano scattate le ricerche dell’aggressore, che si era allontanato a piedi non appena davanti alla stazione erano arrivate le Forze dell’Ordine.

I Carabinieri, dopo aver ascoltato quanto riportato da alcune persone informate sui fatti, scandagliato i social e incrociato i riscontri restituiti dalle banche dati, hanno identificato l’aggressore e lo hanno rintracciato all’Ospedale di Legnano, dove era stato ricoverato per precauzione con prognosi di lesioni lievissime per essere stato a sua volta colpito dalla vittima durante la colluttazione. Il ragazzo è stato quindi denunciato a piede libero per lesioni personali intorno alle 23 e i militari hanno perquisito la sua abitazione, trovando in camera sua una mazza da baseball chiodata e una cartuccia da caccia calibro 12 che sono state sequestrate.