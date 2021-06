Scarpe adidas da uomo: le novità per la primavera estate 2021

Ci sono alcuni brand che non passeranno mai di moda. Uno di questi è sicuramente adidas, marchio principe dello sportswear capace di rinnovarsi in ogni stagione e di attrarre pubblici di ogni età. Ma quest’anno gli stiliti dell’azienda tedesca si sono davvero superati, lanciando sul mercato rivisitazioni di grandi classici e modelli decisamente innovativi. Ecco, dunque, i nuovi modelli delle scarpe Adidas della collezione primavera/estate 2021

I nuovi modelli adidas in bianco

Iniziamo la nostra carrellata degli ultimi modelli adidas partendo dal colore bianco e da un grande classico:

Le adidas Stan Smith

Dedicate al celebre tennista vincitore di due slam nei primi anni settanta, queste sneakers sono in circolazione da circa 5 decadi ma sono ancora tra le più vendute al mondo. La versione 2021 punta sul tradizionale disegno con tomaia bianca e strisce traforate ma con importanti novità dal punto di vista realizzativo. Queste e quasi tutte le altre scarpe Adidas prodotte di recente sono realizzate con prodotti totalmente riciclati. In questo caso sono stati utilizzati elementi Primegreen e il 50% della tomaia è costituito da elementi di riciclo e non contiene poliestere vergine.

Le adidas Continental 80

Spostiamoci qualche anno più avanti per scoprire il modello adidas Continental 80, nate proprio negli Eighties. Anche in questo caso è arrivata la rivisitazione in ottica green. Le Continental sono prodotte con materiali riciclati e il design è stato rivisto per ridurre gli scarti di produzione. Ottime per ogni occasione con il loro stile casual ma allo stesso tempo raffinato, sono realizzate in Primeblue, materiale ad alte prestazioni realizzato in parte con Parley Ocean Plastic.

Ancora bianco per queste scarpe Adidas dedicate agli amanti del fashion e alla ricerca di una calzatura comoda e allo stesso tempo estremamente elegante. Stiamo parlando delle adidas Supercourt Premium. La tomaia è in suede bianco vellutato, i lacci in corda e il design all’insegna del minimalismo estremo. La sneakers adidas adatta a tutte le età.

E le Stan Smith, le Continental e le Supercourt sono tra i modelli delle scarpe adidas da uomo disponibili su Zalando.it, eCommerce sempre aggiornato con le ultime novità in fatto di sneakers.

Le scarpe adidas da uomo colorate: le novità primavera/estate 2021

Passiamo al colore per trovare alcuni dei modelli più innovativi realizzati negli ultimi anni. Le Ultraboost 5.0 DNA sono completamente nuove e vantano una bellissima tomaia multicolore che fa risaltare il disegno del marchio. Pensate per il running sono adatte anche a chi si muove spesso a piedi e non vuole rinunciare alla comodità abbinata a uno stile unico. Anch’esse sono realizzate in Primeblue.

Torniamo a un evergreen delle scarpe da uomo adidas: le adidas Court Torino. Disponibili in diverse colorazioni, queste sneakers sono caratterizzate da linee minimal e da uno stile old-school e sono perfette per essere indossate tutti i giorni. Si abbinano bene a ogni tipo di outfit, da quello sportivo a quello elegante, e rispettano l’ambiente grazie ai materiali “green” con cui vengono costruite.

Ultima novità adidas primavera estate 2021 sono le NMD R1, ovvero le sneaker progressive pensate per la città. Il disegno riprende un modello da running degli anni ’80 ma con importanti aggiornamenti. Sono realizzate con una tomaia in tessuto knit elasticizzato che assicura supporto e ammortizzazione ottimale al piede. Il tutto senza rinunciare al colore e allo stile. Sono queste le scarpe adidas da uomo più appariscenti di quest’anno.

Scarpe adidas uomo: le collaborazioni e i modelli speciali 2021

Come accade ogni anno, anche nel 2021 Adidas ha lanciato modelli ideati con partner di assoluto prestigio. E per queste collaborazioni sono state scelte le storiche Stan Smith, il modello di adidas da uomo più iconico in assoluto.

La prima di queste collaborazioni è stata quella con Pixar e ha portato al lancio del modello Mike Wazowski, personaggio del film animato Monsters&co. In queste Stan Smith speciali Mike compare più volte sulla tomaia mimando gesti sempre diversi. E a rendere ancora più speciale questa scarpa c’è la suola verde e gli occhi di Mike, non stampati ma ricamati.

All’insegna del verde anche le Stan Smith ispirate a Yoda di Star Wars. Queste scarpe adidas sono realizzate al 40% con materiali riciclati e la linguetta posteriore non presenta il logo del brand ma il volto dello stesso Yoda. Bellissima anche la frase “There is no Try” stampata in lamina d’oro sui lati e ispirata a una delle battute più belle dell’episodio della saga “L’impero colpisce ancora”.

Anche gli ultimi due modelli speciali sono ispirati al mondo dell’animazione. Il primo vede protagonista Kermit la rana, personaggio storico dei Muppets. Su sfondo bianco Kermit appare a braccia conserte in prossimità del tallone e accanto al tradizionale logo adidas Originals c’è la frase cult “It’s not Easy Being Green”.

Il secondo è dedicato alla Disney, e più precisamente a Topolino, uno dei primi personaggi nati dalla penna di Walt Disney. Sulla tomaia ci sono proprio Topolino e Minnie nella loro veste più nota. Lui in pantaloni rossi e scarpe gialle e lei con il vestito a pois azzurri. E Topolino ricompare anche sulla linguetta, al posto del volto stilizzato di Stan Smith.