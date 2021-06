Scherma, Camilletti della Pro Patria è campionessa regionale di fioretto

Si sono chiusi con le prove di fioretto maschile e femminile i Campionati Regionali Assoluti di scherma per la Lombardia. Nella prova di fioretto maschile, il titolo è andato a Luca Como della Brianza Scherma, che in finale ha superato Filippo Bonfanti della Pro Patria et Libertate per 15-7.

Sul terzo gradino del podio sono saliti Filippo Maria Gasparotti della Scherma Bresso (sconfitto per 15-7 da Bonfanti in semifinale) e Filippo Galli dell’Accademia Scherma Gallaratese (battuto 15-4 da Como). A completare i primi otto piazzamenti: Leonardo Contini (Club Scherma Leonessa), Carlo Luigi Rovere (Nuovo Ambrosiano), Filippo Tanzini (Club Scherma Leonessa), Edoardo Zorzan (Circolo della Spada Mangiarotti).

In quella di fioretto femminile, vittoria per Marta Cammilletti (nella foto) della Pro Patria et Libertate Busto Arsizio, che in finale ha superato la compagna di sala Wendy Testa col punteggio di 15-9. A completare il podio, un’altra atleta bustocca della Pro Patria, Sophie Bardes (sconfitta in semifinale da testa col punteggio di 15-13) e Paola Quadri della Polisportiva Scherma Bergamo (battuta 15-4 da Cammilletti).

Nelle prime otto si piazzano anche: Larissa Francesca Pensa (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio), Rebecca Bonardi (Accademia Scherma Gallaratese), Gloria Brambilla (Club Scherma Leonessa), Margherita Maria Aventi (Accademia Scherma Gallaratese).