Sciopero degli addetti alla raccolta rifiuti, niente ritiro nella zona azzurra di Castellanza

Mercoledì 30 giugno 2021 sciopero nazionale degli addetti alla raccolta rifiuti. Per questo motivo si informano i residenti in “Zona Azzurra” a Castellanza per la raccolta dei rifiuti che nella giornata di mercoledì, a causa di uno sciopero nazionale degli addetti, non sarà garantita la raccolta di carta e umido.

Pertanto si invitano i cittadini, qualora i rifiuti non venissero raccolti, a provvedere al ritiro entro sera e ad esporli per il passaggio successivo: il sabato per l’umido e il mercoledì per la carta.