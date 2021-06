Scontro tra auto e moto in viale Belforte a Varese, due feriti lievi

Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato allo scontro tra un’auto e una moto in viale Belforte a Varese.

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 17.00 di giovedì 10 giugno sul tratto sottostante il Cimitero Civico.

Sono stati due i feriti, un uomo di 47 e una donna di 61 anni, entrambi trasportati in codice verde – quindi con ferite lievi – in ospedale.

Ci sono state ripercussioni sul traffico che ha subito dei rallentamenti.