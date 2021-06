Sentinelle in piedi in piazza a Busto Arsizio per dire no al disegno di legge Zan

Sabato 12 giugno in piazza Santa Maria a Busto Arsizio è prevista la manifestazione di protesta organizzata da “Sentinelle in piedi” per dire no al disegno di legge Zan.

Il disegno di legge Zan è un provvedimento in discussione in Parlamento che intende introdurre misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

I sostenitori della protesta bustocca negano il principio enunciato dal disegno di legge che, anzi, è visto come «una legge bavaglio che potrà potenzialmente rendere “omofobo per legge” chiunque non si allinei al mainstream».