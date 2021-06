Serie D: Caronnese – Castellanzese è il big match di giornata. Legnano a Vado

Terzultima giornata di campionato per il Girone A di Serie D. Domenica 13 giugno (ore 16.00) tutti in campo per una giornata che potrebbe riservare altri verdetti.

Il Gozzano deve fare un punto a Imperia per sancire aritmeticamente il ritorno in Serie C. Alle spalle dei cusiani è ancora serrata la lotta per il secondo posto. Il Bra farà visita al Varese al “Franco Ossola”, il Pdhae giocherà in casa contro un Borgosesia affamato di punti per la salvezza mentre a Caronno Pertusella scenderà in campo la Castellanzese.

La sfida tra varesotte conta sicuramente di più per i neroverdi che per la Caronnese, ormai fuori dai giochi per i playoff. I ragazzi di mister Achille Mazzoleni, ex di turno, cercheranno tre punti per lottare fino alla fine per la seconda piazza della graduatoria, che darà una posizione favorevole per i playoff.

Chi invece è ancora in cerca della qualificazione per gli spareggi promozione è il Legnano, che in settimana è stato sorpassato al quinto posto dalla Sanremese, vittoriosa nel recupero contro l’Imperia. I lilla affronteranno la trasferta di Vado per affrontare una squadra che ha bisogno di punti per staccarsi dall’ultimo posto in classifica, che vorrebbe dire retrocessione.