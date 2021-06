Serie D: scontri playoff per Castellanzese e Legnano, Caronnese a Lavagna

Altro giro, altro pit-stop per il Girone A di Serie D che domenica 6 giugno (ore 16.00, tranne il Varese che anticiperà alle 15.00) riprenderà con la giornata numero 35, la quartultima di questa lunghissima stagione.

In palio ci sono ancora tanti verdetti. In vetta invece il Gozzano, che nel turno infrasettimanale ha battuto 3-1 il Bra, sembra aver dato la spallata decisiva per la conquista del primo posto e il ritorno in Serie C dopo un anno.

Resta quindi da definire quella che sarà la griglia per i playoff. Una delle gare decisive si giocherà al “Provasi” di Castellanza dove la Castellanzese, in abiti old style per il centenario, dovrà vedersela con il Pdhae secondo in classifica.

Un altro scontro diretto si svolgerà a pochi chilometri di distanza, al “Mari” di Legnano, dove i lilla ospiteranno la Folgore Caratese. I brianzoli al momento sono in vantaggio di due punti su Gasparri e compagni, che con una vittoria metterebbero a segno il sorpasso.

Più staccata e ormai fuori dai giochi è la Caronnese, che affronterà la trasferta di Lavagna con l’ambizione di chiudere questo finale di stagione nella maniera migliore possibile.