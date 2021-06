Si abbassano tutti i parametri: Lombardia sempre più vicina alla zona bianca

Parametri tutti livellati verso il basso per quello che ormai sembra essere un conto alla rovescia verso la zona bianca. Sono molto buoni i dati che emergono dall’ultimo bollettino nazionale sull’evoluzione della pandemia in Lombardia tanto che si guarda con sempre maggior fiducia al 14 giugno quando, come prevedono i meccanismi stabiliti dalla cabina di regia nazionale, saranno trascorse le tre settimane che spalancheranno le porte alla fascia più bassa di restrizioni: quella bianca.

I nuovi contagi settimanali nelle province lombarde

Partiamo dai numeri della diffusione del contagio. La Lombardia vede in forte decrescita sia dei numeri dei contagi che dei focolai. Complessivamente si sono registrati appena 31 nuovi casi di contagi settimanali ogni 100mila abitanti e c’è solo una provincia, quella di Sondrio, che attualmente si trova di poco al di sopra della soglia dei 50 casi settimanali.

L’impatto sulle strutture ospedaliere

Il progressivo diminuire della circolazione del virus ha avuto un impatto notevole sui livelli di occupazione dei reparti covid negli ospedali lombardi.

Oggi si registra una situazione che non si vedeva dagli inizi di ottobre quando però, al contrario, la curva dei ricoveri stava salendo verticalmente giorno dopo giorno. Nel grafico abbiamo raffigurato i livelli di occupazione degli ospedali lombardi dall’inizio dell’emergenza pandemica ripercorrendo tutte e tre le ondate della curva epidemica.

L’indice Rt

Come sappiamo il famoso indice Rt non è un parametro che di per sé implichi lo scatto di misure più restrittive. Essendo un indicatore che misura la velocità della diffusione del virus diventa fondamentale per definire nuove chiusure solo quando l’impatto della malattia ha già messo in difficoltà i servizi ospedalieri. In ogni caso, come emerge dall’ultimo bollettino, l’indice Rt lombardo è al di sotto della soglia critica di 1 a 0,68 .

I dati a livello nazionale