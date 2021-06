Si avvicina il Festival dei Giovani: “Oltre mille ragazzi in gara a Varese”

I bilanci si tracciano alla fine di qualsiasi manifestazione, senza alcun dubbio, ma i contorni che sta prendendo il Festival dei Giovani di canottaggio iniziano a essere interessanti. Manca esattamente un mese alla rassegna remiera che sarà organizzata alla Schiranna grazie al comitato organizzatore locale che nel 2021 si è già occupato dei Campionati Europei assoluti, e l’avvicinamento sta rispettando le attese.

Tra il 2 e il 4 luglio infatti, il più grande appuntamento giovanile nazionale (il Festival è dedicato agli under 14) porterà nella nostra provincia almeno mille atleti da tutta Italia, un numero notevole di persone alle quali vanno aggiunti tecnici, genitori, dirigenti e tutti coloro che raggiungeranno Varese per seguire le gare.

Il Festival dei Giovani è intitolato alla memoria di Antonio Romanini, presidente della Federcanottaggio tra il 1985 e il 2004 e quindi presidente onorario sino alla scomparsa avvenuta nel 2018, ed è “atterrato” a Varese dopo la rinuncia di Sabaudia. «Oggi siamo ancora più convinti ed entusiasti della nostra scelta» spiega il direttore generale dell’organizzazione, l’ex azzurro Pierpaolo Frattini, oggi dirigente anche della Canottieri Varese.

«Siamo molto orgogliosi di poter sostenere il territorio con le nostre attività sportive – prosegue Frattini – In un momento come questo è fondamentale ripartire e l’indotto che creeremo in termini di pernottamenti e ristorazione in quel fine settimana sarà veramente importante. A breve potremo fare le prime valutazioni concrete ma arriveranno oltre 1000 ragazzi con relativi allenatori e genitori: un movimento che coinvolgerà le attività di una bella fetta di provincia».

Il Festival sarà preceduto da una cerimonia di apertura che, per ragioni relative al Covid, non era stata effettuata per gli Europei: l’appuntamento è per le 18,30 di venerdì 2 luglio ma dalla cabina di regia non ci sono indicazioni se non che si tratterà di un “evento nell’evento”. Un tenore canterà dal vivo l’inno del lago mentre ci sarà l’accensione di un braciere “in stile olimpico”.

Confermata inoltre la solida squadra di volontari che è già entrata in azione per gli Europei e che, in buona parte, ha già collaborato negli anni scorsi ai grandi eventi remieri: «Senza il gruppo di lavoro che ormai è rodato sarebbe impensabile organizzare un evento di questa portata» conclude Frattini che ha già azionato il “conto alla rovescia” lungo tutto il mese.