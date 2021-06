Sicurezza a Saronno, vertice con le forze dell’ordine: “Più controlli, ma non c’è una baby gang”

Non si tratta di “baby gang” o di gruppi organizzati, ma di singoli episodi che si verificano in alcune fasce orarie.

A fare chiarezza sul tema della sicurezza in stazione a Saronno sono intervenuti il comandante della Compagnia Carabinieri di Saronno, capitano Fortunato Suriano e il comandante della Polizia Locale Giuseppe Sala.

Recentemente la segnalazione di qualche genitore ha rinnovato le richieste di chiarimento da parte delle minoranze e riacceso i riflettori sulla tematica della stazione di Saronno centro, importante nodo di collegamenti che collegano la provincia di Varese a quelle di Milano, Monza Brianza e Como, la terza stazione della Lombardia tra quelle gestite da FerrovieNord, dopo Cadorna e Bovisa per transito passeggeri.

«Il fenomeno esiste e coinvolge per la maggior parte dei casi ragazzi giovani, ma non si tratta di un fenomeno giornaliero né sistematico, non ci sono elementi per poter dire che in stazione operi un gruppo organizzato e strutturato, anche perché altrimenti avremmo episodi di scippo quotidiani e non sporadici come avviene ora – commenta sulla questione il capitano dei carabinieri Suriano -. Dalle denunce ad oggi a nostra disposizione possiamo affermare che non si tratta di un fenomeno quotidiano, ma sporadico. Continueremo ad eseguire i controlli in collaborazione con la Polizia locale».

Il capitano Suriano ha inoltre sottolineato che grazie alle telecamere è stato possibile rintracciare tutti gli autori degli illeciti denunciati fino ad oggi alle Forze dell’ordine. L’ultimo, questa mattina (1 giugno) quando i Carabinieri hanno arrestato il secondo responsabile dello scippo avvenuto lo scorso 23 aprile nel sottopassaggio pedonale della stazione di Saronno ai danni di un 15 enne di Caronno Pertusella che era stato circondato e aggredito per rubargli una catenina d’oro.

Una situazione confermata anche dal comandante della Locale Giuseppe Sala: «Si tratta di eventi singoli e non collegati, sempre gravi lo stesso e sui quali stiamo intervenendo. Problemi di questo tipo ci sono sempre stati, non sono nuovi, stiamo controllando le segnalazioni che sono arrivate alle Forze dell’ordine. I controlli li facevamo prima e continuiamo a farli, è importante sottolineare che se si verifica qualcosa di anomale bisogna segnalarlo alle autorità».

In mattinata il sindaco della città Augusto Airoldi ha incontrato il capitano dei carabinieri Suriano, il comandante della stazione saronnese maresciallo Nicola Muscettola e il comandante della Polizia Locale Giuseppe Sala: «Il progressivo allentamento delle misure anti Covid-19 – ha commentato il sindaco Airoldi – con la riapertura delle attività commerciali, le prossime modifiche alla normativa relativa al coprifuoco notturno, l’imminente conclusione delle lezioni scolastiche, sono elementi valutati al fine di adeguare e rendere più efficienti le già numerose attività svolte in collaborazione tra le forze dell’ordine e la Polizia locale. Particolare attenzione è stata dedicata alle segnalazioni a noi giunte da parte di alcuni genitori, e riportate anche dalla stampa locale, di episodi di aggressioni e minacce ai nostri ragazzi avvenuti alla fine della scorsa settimana sui mezzi di trasporto, piuttosto che sul tragitto casa – scuola, stazione – scuola. A questo proposito, possiamo confermare di aver individuato interventi da attuarsi nei prossimi giorni, la cui efficacia è legata anche alla loro riservatezza».