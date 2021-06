Silvestrini presenta la sua lista “del sindaco”, capolista è Annamaria Fiorillo

Margherita Silvestrini, candidata sindaca per il centrosinistra a Gallarate, presenta la sua lista “Silvestrini sindaco”. E la sorpresa è il nome del capolista: a guidare il gruppo ci sarà Annamaria Fiorillo, ex magistrato alla Procura per i Minorenni di Milano, divenuta nota alle cronache per il “caso Ruby” che coinvolse dieci anni fa il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Fiorillo è partita da una citazione famosa: “Non chiedetevi cosa il paese può far per voi, ma cosa potete fare voi per il paese. E così mi sono chiesta cosa potessi fare per Gallarate, una città da cui ho ricevuto tantissimo: posso utilizzare la mia competenza acquisita nel settore del sociale, forse posso portare questa dote in questa città e condividerla” ha esordito Fiorillo, che ha ammesso con un filo di ironia di non aver mai fatto politica ma di aver avuto qualche attrito con la politica (in riferimento al caso Ruby).

“Appoggio Margherita perché il potere delle donne è quello dell’acqua, che è dolce e che scava. Vorrei che la città dei miei nipoti fosse bellissima, piena di opportunità culturali e più di gioco”.

Insieme a Fiorillo si sono presentati anche Giacomo Buonanno, già presidente del Maga, Roberto Bertoglio, già nella consulta di Sciarè, Gianluca Tonellotto, Patrizia Boati, Marta Verdesca, Francesca Gallo, Romeo Barbieri, Orazio Cammarata, Chiara Brivio, Emanuele Sartini, Giovanni Bochicchio, Annitta Di Mineo, Ketty Barrino, Valeria Longo.