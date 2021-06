Socialità attorno all’ape gelato il mercoledì sera a Orino

La piazza di Orino si anima il mercoledì sera d’estate grazie all’appuntamento fisso con i gustosi e freschi dessert dell’apegelato di Gelandando e con qualche incontro speciale, come quello con il Claun il Pimpa che settimana scorsa ha aperto la stagione in zona bianca facendo sorridere grandi e piccini e raccontando del suo impegno per i bambini che vivono in zone di guerra.

A promuovere l’iniziativa è la rinata Pro Loco che domenica ha premiato i balconi fioriti e si prepara ora ad organizzare il prossimo Palio Estivo, in occasione di San Lorenzo. Il tutto trainato da un nuovo logo, nato dal graphic designer Davide Reggiani che «porta una ventata di freschezza ed è ricco di significati – spiega il consigliere Matteo De Giorgi – Lo scoiattolo, animale dei nostri boschi e simbolo di lungimiranza, purezza e fiducia è al centro di questo logo, nella coda gli emblemi formano un albero e richiama la nostra montagna. Il tutto racchiuso in una ghianda che simboleggia la O di Orino e richiama anche il nostro tanto amato Palio quasi voler essere uno scudo».