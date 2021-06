“Soddisfatto per la nomina di Tiziana Zanetti a curatrice degli archivi Chiara e Sereni di Luino”

«Sono enormemente soddisfatto per la nomina della dottoressa Tiziana Zanetti a nuova curatrice degli archivi di Piero Chiara e Vittorio Sereni presenti a Palazzo Verbania. Tiziana possiede una laurea in giurisprudenza, una in beni culturali e diversi master e si occupa di patrimonio artistico da lunga data. Ed è persona colta, preparata, affidabile e seria. In comune ha svolto diversi ruoli e nei miei anni in amministratore ne ho colto le grandi qualità. Brava Tiziana. Finalmente il merito ha vinto». Lo fa sapere in una nota Alessandro Franzetti già presidente del consiglio comunale di Luino