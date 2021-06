Sold out ai Giardini Estensi per la storia di Marinella Pinelli, aggiunta una terza proiezione

Dato il grande successo previsto per il terzo spettacolo di Parola di Donna, “Gioco di Dama – Marinella Pirelli – la pittrice con la cinepresa“, a cura di Pietro Pirelli, che andrà in scena oggi, mercoledì 2 giugno, oltre ai due appuntamenti già confermati e diventati sold out in brevissimo tempo – alle 17.30 e alle 19.30 – è stata decisa una terza proiezione, alle 21:00.

L’ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria, da inviare all’indirizzo mail paroladidonnavarese@gmail.com.