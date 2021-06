“Sport senza barriere”: tutti in coda a Luino per la corsa della ripartenza

La giornata spettacolare, sommata alla voglia di ripartenza e alla passione per lo sport come strumento di socialità e inclusione sono state il viatico per una giornata speciale fra Luino e Germignaga dove si tiene l’edizione 2021 di “Sport senza barriere“, manifestazione sportiva per tutti.

Si tratta di una gara podistica fra Luino e Germignaga che non a caso è stata battezzata “De chi e de là de la Tresa“, il fiume che separa le due località nei pressi della foce che si getta nel Verbano.

Questa mattina, domenica 13 giugno, erano già circa 200 gli iscritti attorno alle 8.30 (nella foto, la coda per l’iscrizione).

È il secondo giorno del weekend che laurea Luino per questo fine settimana capitale dello sport della provincia di Varese: ieri, sabato, si è tenuta una conferenza a Palazzo Verbania trasmessa in streaming su un tema legato proprio alla ripresa dell’attività sportiva dopo i mesi del lockdown.

Ma Luino porta a casa un secondo successo in termini di pubblico dopo la prima gara podistica che si è svolta sempre in città il 2 giugno scorso: è la “Chrono San Martino” che è stata la prima gara del dopo lockdown della Lombardia: anche in questo caso la fitta partecipazione ha dimostrato la voglia di ripresa di una vita più normale.