“Stucca” il muro col fumo a Varese, ma la polizia lo vede e lo arresta

Il fumo nel muro come fosse stucco, lasciato lì per non essere visto se non dal proprietario. Peccato che la polizia ha visto tutto e ha fatto scattare le manette.

È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso quando la polizia di stato di Varese ha arrestato, in piazza della Repubblica, un cittadino gambiano, di 25 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti di quartiere, durante il servizio di pattugliamento del centro cittadino, hanno notato il giovane intento ad occultare un oggetto all’interno della fenditura di un muro.

Insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, hanno aspettato che si allontanasse per andare a verificare cosa avesse nascosto e, come previsto, hanno recuperato un sacchetto contenente otto dosi già confezionate di hascisc pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di circa 50 grammi.

Pochi minuti dopo, come previsto, il venticinquenne è andato sul posto dove aveva nascosto il pacchetto in questione ma, con sorpresa, ad aspettarlo ha trovato i poliziotti ai quali non è rimasto altro da fare che arrestarlo. La sua perquisizione ha permesso, inoltre, di rinvenire altra droga dello stesso tipo e confezionamento.

Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto il Giudice ha dato il nulla osta all’espulsione e, pertanto, lo straniero è stato accompagnato al C.P.R. di Milano in attesa del definitivo rimpatrio.