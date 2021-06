Il Südtirol annuncia Javorcic, la Pro Patria lavora per il sostituto. Nicco c’è

Dopo l’addio di una settimana fa, confermato anche dal comunicato della società, mister Ivan Javorcic da oggi è a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Südtirol, che lo ha convinto con un progetto ambizioso e un contratto biennale.

E la Pro Patria che fa? Il direttore sportivo Sandro Turotti si è mosso, come sempre, con i tempi giusti e sta scandagliando tutte le vie per trovare il profilo giusto. E forse la decisione è anche stata presa. A Busto Arsizio in queste ore il nome caldo per prendere l’eredità di mister Ivan Javorcic è quello di Armando Madonna. Bergamasco di Alzano Lombardo, classe 1963, Madonna è attualmente l’allenatore della Primavera dell’Inter, ruolo che ricopre dal 2018. In casa nerazzurra l’idea è quella di cambiare, così per l’ex tecnico dell’Albinoleffe la via tracciata potrebbe essere quella verso lo “Speroni”.

Indizio: fu proprio Turotti a farlo esordire sulla panchina dei blucelesti in Serie B nel 2008. I tempi però devono essere valutati con calma perché il campionato Primavera non è ancora terminato: mercoledì 16 giugno i giovani nerazzurri, che sono primi in classifica, giocheranno una gara importante contro l’Atalanta per difendere la vetta, e di seguito affronteranno i playoff dal 22 al 30 giugno.

Nei prossimi giorni se ne saprà di più, anche perché l’idea della società è quella di avere il nuovo allenatore al lavoro abbastanza presto, così da iniziare a capire come completare la squadra biancoblu.

Per quanto riguarda il mercato dei giocatori, è arrivata la conferma del riscatto dal Piacenza di un elemento di grande spessore come Gianluca Nicco, mentre c’è da valutare ancora quale sarà il futuro di Giovanni Fietta, Riccardo Colombo e Giuseppe Le Noci. Non è detto che qualcuno dei tre non possa rimanere in biancoblu con un nuovo ruolo.