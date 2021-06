Sul lungolago di Laveno Mombello due giorni di sport

“Slow Lake, festival di sport, cultura e tradizione” prende il via questa sera, alle 18, a Laveno Mombello per dare inizio ad un lungo fine settimana dedicato agli atleti del territorio e non solo.

Un weekend che vede in programma partite di pallavolo, basket, beach soccer e altro sui nuovi campi sportivi allestiti nell’area Gaggetto. Come annunciato, l’amministrazione comunale inaugurerà ufficialmente i due campi di sabbia allestiti sul lungolago questa sera, alle 19. Saranno poi attivi per tutta l’estate.

Il “Slow Lake -Festival di sport, cultura e tradizione” è stato finanziato grazie ad un bando di Regione Lombardia e inizia questo fine settimana con eventi legati per lo più al mondo dello sport per continuare anche l’1, il 2 e il 3 luglio. In calendario ci sono ci sono mostre fotografiche, visite guidate, un percorso da scoprire per gli amanti dell’ e-bike e da percorrere all’interno del comune.

Il programma prosegue poi giovedì 1 luglio al MIDEC – Museo Internazionale di Design Ceramico lo spettacolo teatrale “Gino Bartali, eroe silenzioso”. (Ingresso gratuito, obbligatoria prenotazione a questo link).

Il 3 luglio si terrà la presentazione di percorsi escursionistici alla scoperta dei lavatoi storici e tour in barca d’epoca. La manifestazione si conclude il 4 luglio con l’arrivo del “Laveno Express” treno storico a vapore e piroscafo.

«Questa festa è l’occasione per scendere in campo tutti insieme: gli atleti potranno confrontarsi tra di loro in mini tornei, le associazioni che si occupano di sport conoscersi e collaborare. Ci saranno anche tante occasioni per scoprire Laveno Mombello e le sue realtà», spiega l’assessore allo Sport del Comune, Barbara Sonzogni.

Intanto, sono ancora in corso le procedure per capire se sarà possibile realizzare la ciclopedonale sulla SP69 chiudendo un tratto di strada il sabato e la domenica d’estate , tra Laveno Mombello e Cerro.