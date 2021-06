Sulle le note di Debussy e Cajkovskij, Irene Veneziano in concerto al Dell’Acqua di Sesto

Sulle note di Debussy, Cajkovskij e Schumann per festeggiare un momento di rinascita dopo i quasi di anni di “stop” imposti dalla pandemia. L’associazione Alma di Sesto Calende ha organizzato per domenica 27 giugno uno speciale concerto che vedrà protagonista l’importante pianista Irene Veneziano, di origine sestese. Un omaggio per i soci, i sostenitori e per gli insegnanti del Centro Studi sestese Angelo dell’Acqua e un’occasione anche per celebrare l’arrivo dello splendido pianoforte a coda della scuola di musica i Percorsi Musicali.

L’evento, che sarà trasmesso in streaming sul canale del Centro Studi alle 20:30, fa parte di una serie di iniziative promosse da Alma, l’associazione di volontari e genitori che promuove attività socio-culturali, formative ed artistiche a supporto del Centro Studi e a beneficio dell’intera comunità. Alma è stata fondata nel 2017 per volontà del rettore del Centro Studi Don Massimo Brescancin e del parroco Don Luigi Ferè, grande appassionato di musica e di cultura e sostenitore della diffusione dell’insegnamento musicale attraverso i Percorsi Musicali.

La scuola di musica è all’interno del Centro Studi, convenzionata con il Corpo Musicale G. Colombo di Sesto Calende e a partire da quest’anno anche con il Conservatorio di Musica G. Puccini di Gallarate, e conta più di 80 allievi nei corsi di pianoforte, arpa, violino, violoncello, chitarra e fiati.