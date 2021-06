Il Summer Camp di The International Academy: un’esperienza estiva tutta da scoprire

E’ arrivato il momento di spalancare le porte all’estate. Dopo aver affrontato un anno complicato, fatto di mascherine, distanziamento, quarantene, DAD e PC, è giunto il meritato momento per tutti i ragazzi di distrarsi e divertirsi.

Sono sempre stati attenti, hanno rispettato tutte le regole, e per fortuna non hanno mai smesso di sognare e di sorprendersi. La loro voglia di scoprire il mondo, di entusiasmarsi per una giornata di sole e di stupirsi davanti alla bellezza che la natura ha da offrire non si è spenta.

Un luogo in cui tutto ciò sia possibile esiste: il Summer Camp di International Academy, il campus estivo proposto da Acof e rivolto agli studenti dai 3 ai 14 anni, che permetterà loro di esplorare mondi e attività e sviluppare lo spirito di avventura, l’immaginazione e la creatività.

Si tratta di un centro estivo in lingua inglese, grazie allo staff di insegnanti madrelingua, all’insegna del divertimento e del movimento.

Sarà un modo per familiarizzare in modo spontaneo con l’inglese, giocando all’aperto, partecipando a laboratori creativi, vivendo fantastiche avventure.

Il pranzo e le merende saranno a base di prodotti genuini preparati direttamente dalla scuola.

L’obiettivo del Summer Camp non è solo quello di migliorare la lingua inglese, dal punto di vista della grammatica e della pronuncia, ma è anche quello di permettere ai ragazzi di scoprire attività nuove e di stimolare la loro fantasia.

Ecco le due proposte nel dettaglio:

WHAT A WONDERFUL WORLD (dai 3 ai 7 anni)

Offre ai più piccoli un’esperienza unica, alla scoperta di quanto meravigliosa sia ancora la nostra Terra e la vita stessa. Ogni settimana scopriranno nuove parole e nuove esperienze divertenti, apprendendo attraverso la natura e le emozioni: giardinaggio, attività all’aperto, musica, cucina e molto altro.

Sarà garantita la stabilità dei gruppi classe bambini/insegnanti ed ogni gruppo sarà seguito da due insegnanti di riferimento, una madrelingua italiana ed una madrelingua inglese.

Orario full time: 8.00 – 16.00

Orario part time: 8.00 – 13.30

Post camp: 16.00 – 18.00 (al raggiungimento del numero minimo)

2021 A SPACE ODISSEY (dai 6 ai 14 anni)

Il camp si svolgerà dal 14 giugno al 30 luglio dalle ore 8 alle ore 16. I ragazzi scopriranno lo spazio e vivranno avventure indimenticabili.

Ogni attività è stata pensata per migliorare la capacità degli studenti di vivere in gruppo attraverso diverse forme artistiche, dalla musica al disegno, ma anche lo Yoga e la Scienza.

Un percorso completamente elaborato per stimolare la creatività e la fantasia.

E se la preoccupazione dei genitori sono i compiti estivi, THE INTERNATIONAL ACADEMY ha pensato anche a questo, organizzando la giornata con dei momenti dedicati.

Un camp che alterna attività di apprendimento ad attività di divertimento senza tralasciare le competenze relazionali, in cui i ragazzi diventano i protagonisti dell’esperienza che stanno vivendo, affrontando ogni giorno piccole sfide ed imparando ogni giorno cose nuove.

Per informazioni

Mail: info@theinternationalacademy.it

T: 0331-677777

Sito