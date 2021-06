Suriano rivendica il ruolo di Fdi: “Stiamo crescendo anche a Cardano”

“Qualcosa di nuovo si sta muovendo nella nostra città”. Meri Suriano ne è convinta. Nella giunta è l’unica esponente di Fratelli d’Italia, il partito che, a livello nazionale, sta erodendo il consenso della Lega e potrebbe diventare il primo partito del centrodestra.

Suriano ci tiene a ricordare che “tutte le forze partitiche cardanesi che fanno parte del centrodestra, compresa la nostra, a distanza di due anni dalle elezioni amministrative riconoscono l’importante risultato conseguito dalla lista a sostegno di Maurizio Colombo dopo 25 anni continuati di egemonia politica della sinistra”. Secondo l’assessora, nel medio e lungo termine si intravedono “nuovi e interessanti orizzonti, con Fdi in continua crescita. Una crescita che si è sviluppata in tempi brevi e che incoraggia moltissimo, attraverso una Meloni determinata, lucida e controcorrente”.

“Il circolo di Fdi — prosegue Suriano — è attivo sul territorio e sostiene fermamente l’amministrazione Colombo in tutte le sue declinazioni. Il partito si sta progressivamente consolidando e rafforzando ed è sempre attento a cogliere le istanze e le esigenze del territorio in una logica proiettata nel futuro”.

“Anche la mia personale esperienza è cresciuta e valuto come obiettivo prioritario la collaborazione tra forze omogenee al fine di arrivare alla risoluzione dei problemi esistenti. Forte dell’esperienza maturata in passato tra le file di Fabbrica Ambiente e Insieme per il Futuro (civici, Lega e Fdi) guardo al futuro del nostra città cercando e valutando nuovi progetti volti a ricomporre il centrodestra stando sempre attenta ai cambiamenti e mutamenti in atto”.

Da escludere, comunque, l’ingresso nel partito del vicesindaco Valter Tomasini. Dopo alcune indiscrezioni che lo vedevano in orbita Fdi — per via della sua presenza a un gazebo del partito a Samarate — Tomasini ha smentito: rimane nella Lega.