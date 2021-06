In tanti ad applaudire la festa della danza sul lungolago di Luino

È stato un grande successo quello della Festa della Danza di sabato sera, 26 giugno. al Parco a Lago di Luino.

Organizzato dalla scuola di danza Performance Academy di Luino, sotto la direzione artistica dell’insegnante e coreografa Daniela Crisafulli con il patrocinio del Comune, l’evento ha dato il via alla stagione degli spettacoli all’aperto e alla rinascita destinata, finalmente, al voltare pagina dopo due anni complessi per tutte le attività ed in particolare per quelle legate al mondo dell’Arte, della musica, della danza e dello spettacolo.

“Siamo orgogliosi di questo successo e, soprattutto, di aver svolto un evento che rispettasse tutte le regole dettate dalle normative attuate in questo periodo, complesse, ma anche necessarie, per poter tornare a divertirsi con il massimo della sicurezza per tutti. Non posso nascondere la mia emozione” dichiara Daniela Crisafulli, “nel rivedere i miei allievi sul palco dopo mesi di lezioni on-line. È stato un periodo lungo e complesso, ma sabato siamo tornati finalmente a respirare e, soprattutto, a ballare La danza è e sarà per sempre una delle forme artistiche più belle, in grado di arricchire l’anima e il corpo e di creare un momento di scambio e di unione tra persone”.

L’evento che ha visto la partecipazione di circa 75 allievi ha ospitato per ogni spettacolo, 3 in tutto, quasi 500 persone nel pubblico oltre ai passanti.

Nell’aria molta voglia di vivere nuovamente l’emozione di uno spettacolo dal vivo, con gli applausi per quella passione che, ancora una volta, la Danza sa dare nell’esplosione delle energie sul palco e, dopo tanto tempo, davanti ad un pubblico.