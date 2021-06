Tappa a Varese per il “giro d’Italia” in sidecar dedicato alla birra artigianale

Carlo Schizzerotto, romano, e Pietro Peroni, milanese, stanno effettuando in questi giorni un “giro d’Italia” particolarissimo: a bordo di un sidecar guidato da Carlo, sono partiti da Roma con un itinerario che permetterà loro di toccare otto regioni in sette giorni e di raggiungere decine di luoghi significativi della birra artigianale italiana.

Il “SideBeer Tour” è nato per la passione comune di Carlo e Pietro per la birra artigianale: hanno così programmato visite a produttori, pub, birrerie e manifestazioni con questo comune denominatore. Un viaggio che domenica 20 ha fatto tappa anche nella nostra provincia: prima a Marnate nella sede di Extraomnes, poi a Varese in visita all’impianto del birrificio “50&50” in Valle Olona, infine all Schiranna dove era in corso il Varese Beer Festival. Li abbiamo incontrati in quest’ultima occasione.

