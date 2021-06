Il tavolo per il clima di Luino chiede più partecipazione, “insieme per abbattere le emissioni”

Il Tavolo di Lavoro sul Clima di Luino manda un messaggio alla popolazione. L’appello: «Chiediamo alla popolazione ed in particolare ai giovani di partecipare ai Laboratori»

A seguito dell’analisi di documenti e diversi dati, il Tavolo di Lavoro sul clima di Luino vuole mandare un messaggio alla popolazione: «In base ad un documento pubblicato nel maggio 2021, la IEA (International Energy Agency) sostiene che l’obiettivo EU di raggiungere la neutralità carbonica nel 2050 (emissioni nette pari a zero ovvero equilibrio tra le emissioni di CO2 generate dalle attività umane e l’assorbimento di carbonio in atmosfera) non può essere raggiunto senza la partecipazione attiva dei cittadini.

Sono infatti le persone che guidano la domanda di beni e servizi legati all’energia e che giocheranno un ruolo fondamentale nel modificare il sistema energetico mondiale. Nel grafico qui sotto riportato vengono illustrati i contributi che tutti possiamo dare per la riduzione delle emissioni di CO2 al fine di raggiungere, nel 2050, la neutralità carbonica.

In verde (foto sopra) è evidenziato il contributo alla decarbonizzazione (8%) dato dal semplice cambiamento delle abitudini dei cittadini e dall’efficienza dei materiali (ad esempio andare in bicicletta, ridurre i consumi, usare elettrodomestici in classe A, ecc.); in azzurro è evidenziato il contributo (55%) dato dall’uso di tecnologie a basse emissioni di CO2 che richiedono un coinvolgimento attivo dei consumatori (ad esempio installazione di impianti fotovoltaici nelle abitazioni, creazione di comunità energetiche, passaggio ad un’auto elettrica, ecc.) ed in arancione il contributo dato dall’uso di tecnologie a basse emissioni di CO2 (37%) senza che il cittadino debba fare nulla (produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, generazione di calore dai rifiuti, ecc.). «Risulta quindi evidente come sia indispensabile coinvolgere la popolazione se si vuole ottenere la neutralità carbonica nel 2050 e quindi raggiungere l’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5 °C rispetto all’epoca preindustriale».

Proprio a questi principi si ispira il Tavolo di Lavoro sul Clima istituito dal Comune di Luino il 5 marzo 2021: un innovativo metodo di lavoro ove cittadini e associazioni si incontrano per parlare di clima e degli impatti delle nostre azioni sul clima. Alle riflessioni seguono proposte concrete fatte alla Pubblica Amministrazione per realizzare azioni e buone pratiche al fine di ridurre le emissioni di gas serra, di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e di adattarsi a quelli già in atto.

I giovani del Liceo Sereni e dell’I.S.I.S. “Città di Luino” partecipano attivamente a questi incontri; è infatti grazie ai movimenti giovanili di Fridays For Future che le tematiche legate ai cambiamenti climatici sono tornate di nuovo ad essere discusse e trattate.

Definite le linee guida sulle strategie climatiche locali, grazie al contributo degli esperti della Rete per il Clima del Verbano (www.reteperilclimadelverbano.it), il Tavolo di Lavoro per il Clima ha attivato i Laboratori che hanno la funzione di coinvolgere le realtà del territorio (Associazioni, Enti, società civile) nella raccolta attiva dei dati sulle emissioni, nella loro elaborazione e, con un lavoro di co-progettazione, proporre azioni di mitigazione e di adattamento nei vari settori che maggiormente producono emissioni di gas climalteranti. È questo, infatti, il ruolo creativo dei Laboratori: ricercare relazioni e forme di comunicazione adatte a toccare empaticamente le diverse anime della popolazione, per coinvolgerla in processi di cambiamento degli stili di vita.

Sono stati attivati quattro Laboratori e precisamente: il Laboratorio “Energia” che analizza le emissioni nel settore dei consumi energetici degli edifici e propone azioni per ridurle; il Laboratorio “Mobilità” che analizza le emissioni nel settore dei trasporti privati e pubblici e nella mobilità scolastica e propone azioni per ridurle;

il Laboratorio “Cibo e Ambiente” che analizza gli impatti del cibo sul clima e sull’ambiente unitamente al settore trasversale dei rifiuti e dell’economia circolare; e il Laboratorio “Comunicazione” che studia i comportamenti relazionali ed elabora strategie comunicative per diffondere le attività dei Laboratori anche tramite eventi locali.

Ai Laboratori possono partecipare singoli cittadini e tutte le realtà del territorio che hanno a cuore le problematiche del clima e che condividono l’obiettivo di costruire un futuro vivibile per le giovani generazioni.

«Chiediamo a tutti ed in particolare ai giovani di partecipare ai Laboratori; per farlo basta inviare una mail a segretavclima.luino@gmail.com».