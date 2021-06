A teatro con “Nuove Latitudini” e due spettacoli sul tema dell’Alzheimer

La stagione teatrale #NuoveLatitudini è partita a pieno ritmo allo Spazio YAK di Varese e al Teatro Periferico di Cassano Valcuvia. Questo weekend vedrà avvicendarsi nei due teatri, due spettacoli collegati dallo stesso tema: l’Alzheimer.

PUSKAS CHI?

Sabato 5 giugno alle 18.00 e alle 20.30 va in scena a Spazio YAK lo spettacolo “Puskas chi?”, la storia di libertà e di rinascita del calciatore ungherese Ferenc Puskas. Il fuoriclasse della nazionale ungherese degli anni ’50 e simbolo del regime socialista che sceglie di non tornare in patria quando i Russi sedano nel sangue la rivoluzione ungherese dell’ottobre ’56. Un campione emarginato, dimenticato, che muore dimenticando prigioniero del morbo di Alzheimer. A partire dal suo ricovero all’ospedale di Budapest inizia il monologo: la storia del Dottor Gabriel Tulipan, brillante medico che vorrebbe curare i pazienti affetti da demenza con nuove terapie, ma è prigioniero dei protocolli terapeutici della sua clinica.

L’incontro tra i due è il pretesto per chiedersi se può esistere rinascita senza memoria? Con Fabio Zulli | Regia di Gianfelice Facchetti | Produzione Teatro degli incamminati

Biglietti: intero 12 euro | Ridotto 8 euro

Info e prenotazioni: www.karakorumteatro.it

I CASSETTI NON PARLANO

Domenica 6 giugno all’ora del tramonto, ci spostiamo nei boschi sopra il teatro di Cassano Valcuvia (via IV novembre 4) per uno spettacolo nato da una serie di interviste che Teatro Periferico ha svolto negli anni passati all’interno di RSA. Parole, musica, suoni, silenzi a descrivere la fitta rete dei conflitti del sottobosco familiare. Regia di Paola Manfredi

Info e prenotazioni: www.teatroperiferico.it

BIGLIETTO SPECIALE

Chi desidera partecipare a entrambi gli spettacoli del weekend ha diritto all’ingresso ridotto (8 euro per Puskas chi? e 7 euro per I cassetti non parlano). Lo sconto si può richiedere direttamente in cassa.