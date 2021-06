Il teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio riparte dall’omaggio a Gaber e Jannacci

Il teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio riapre i battenti dopo la lunga chiusura pandemica. Lo fa con uno spettacolo di teatro e canzone, ripercorrendo le orme di Gaber e Jannacci, che si svolgerà sabato 12 giugno.

Sul palco gli Jaga Pirates, band teatrale che nasce con la missione di mettere in viaggio per l’aldilà le anime dei due grandi artisti Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, esplorando in chiave esagerata ed esplosiva il teatro-canzone.

Dopo il debutto nel 2018 di “Aspettando i limoni al Cimitero Monumentale di Milano”, con a seguire due anni di repliche tra teatri e locali, ecco che nasce il secondo capitolo della saga: “Fuoco ai Limoni”, nel quale le anime dei due protagonisti, dopo una lunga e forse eterna attesa di una risposta celeste, prendono la strada per visitare le sonorità infernali.

Un omaggio dal sapore dantesco ai grandi Gaber e Jannacci che qui, comportandosi come i personaggi del Godot di Beckett, battibeccano nostalgici su quanto amara e al tempo stesso gioiosa possa essere la vita vissuta. Tutto questo attraversando bolge infernali a suon di musica, accompagnati dai versi più poetici, arrabbiati e buffi delle loro eterne canzoni.

TEATRO SAN GIOVANNI BOSCO

VIA BERGAMO, 12 – BUSTO ARSIZIO

BIGLIETTO UNICO 14 EURO

ORE 19.30

PER PRENOTARE SCRIVI A QUESTA MAIL prenotazioni@viandantiteatranti.it