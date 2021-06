Teatro e spettacoli ripartono: il bello dell’arte insieme

Va bene l’infinito catalogo di Netflix e di Youtube, va bene la possibilità di seguire un evento online su Zoom da da New York, da Milano o pure da Brinzio. Ma la cultura è fatta anche dell’incontro dal vivo e lo si riscopre un po’ in questo fine settimana, quando – dopo mesi di limitazioni – tante piazze, centri storici, teatri ospiteranno eventi di cultura dal vivo. Che sia uno spettacolo teatrale o un concerto o una performance.

C’è il Comune che organizza lo spettacolo al castello e il teatro che riapre dopo quindici mesi con lo stesso spettacolo che era in programma il 23 febbraio 2020, l’ultimo giorno del mondo “prima”, prima del Covid. Si riparte con tutte le cautele che sono state chiese e che lo stesso mondo dello spettacolo ha chiesto di attuare con rigore, per ripartire.

In questi giorni alcuni dei protagonisti lo raccontano con grande emozione, questo momento di ripartenza tanto atteso, alternando fiducia e sconforto, soprattutto per chi lo fa per lavoro, ma in fin dei conti anche chi, con il volontariato, ha sostenuto per anni la crescita di luoghi di cultura importante. E allora questo non è tanto (o non solo) un catalogo, ma un po’ un piccolo omaggio a quel mondo e un invito a partecipare.

In una fase come questa, tanto più importante è anche il sostegno pubblico (inteso come dell’ente pubblico, il Comune). E anche qui ci sono tante realtà che hanno deciso di investire: a Jerago con Orago uno spettacolo “social” porta a scoprire dal vivo un luogo magico, il castello di Jerago.