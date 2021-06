Il tema della vocazione, un incontro per prepararsi alla festa patronale di Luino

Questa sera lunedì 28 giugno alle 21 presso la Chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo a Luino il prevosto don Sergio Zambenetti terrà una riflessione sul tema della vocazione, in preparazione alla festa patronale di domani.

Don Sergio eseguirà canti composti da lui in 40 anni di vita sacerdotale. Tra questi, il pubblico potrà ascoltare anche il canto della classe di ordinazione del 1981.

Sarà accompagnato all’organo dal maestro Gianfranco Miranda, organista della Parrocchia.

Sarà l’occasione per concludere un mese vocazionale: infatti a giugno ricorrono gli anniversari di ordinazione dei sacerdoti della nostra Comunità Pastorale e dell’ordinazione di don Angelino Papìa, che per alcuni anni ha svolto il suo Ministero nel decanato di Luino.

L’invito per stasera è non solo per i fedeli laici ma per tutti i cittadini di Luino e della zona.